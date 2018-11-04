Yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu: 12 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Gölcük merkez ile Şirinköy arasında sefer yapan Tayfun Işık yönetimindeki 41 E 9406 plakalı minibüs, Şehitler Caddesi'ne geldiğinde, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada, araçta bulunan 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum