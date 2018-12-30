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Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:48 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı.

Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Mardin- Batman yolunun Ömerli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Safiye Özçelik ve Şeyhmus Çakar, yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 16 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin ve Ömerli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Özçelik ve Çakar'ın cansız bedenleri ise morga götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralıYolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralıYolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralıYolcu minibüsü ile hafif ticari araç, karlı yolda çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

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