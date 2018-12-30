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YOLCU MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ, KARLI YOLDA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 19:04 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ile hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Mardin- Batman yolunun Ömerli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Safiye Özçelik ve Şeyhmus Çakar, yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 16 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin ve Ömerli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Özçelik ve Çakar'ın cansız bedenleri ise morga götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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- Kazadan görüntü
- Araçta sıkışanların kurturulması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Nezir GÜNEŞ - Kamera: MARDİN - DHA
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB
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