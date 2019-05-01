Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Cumyanı köyüne seyreden İbrahim Yaşar yönetimindeki 78 M 0303 plakalı yolcu minibüsü ile İsmail Yılmaz'ın kullandığı 67 FA 509 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Kavşağında çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Üç yolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, bir kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

