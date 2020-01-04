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  4. Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 38’inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 38’inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Suruç ilçesine yolcu taşıyan Halil Ç.’nin kullandığı minibüs, çadırkent yakınındaki bir petrol istasyonuna girmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada Meliha ve Semira Akaltun hayatını kaybederken biri ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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