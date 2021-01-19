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  4. Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

19.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Beyoba Mahallesi’nden şehir merkezine yolcu taşıyan Muammer D.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Beyoba Mahallesi’nden şehir merkezine yolcu taşıyan Muammer D. yönetimindeki 45 ABC 357 plakalı minibüsün Gölmarmara kavşağında geçişi sırasında Mahir S. yönetimindeki 35 U 9772 plakalı otomobille çarpışması sonucu minibüs yan yattı. Minibüs şoförü Muammer D. ve 6 yolcu Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Özel Akhisar Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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