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Yolcu minibüsü mısır tarlasına devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün mısır tarlasına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün mısır tarlasına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Kale Mahallesi'nden şehir merkezine giden ve sürücüsü adı bilinmeyen 46 K 06111 plakalı yolcu minibüsü, Onikişubat Mezbahanesi önünde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Kazada şoför ve 5 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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