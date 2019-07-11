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Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı  

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolcu minibüsünün, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı  

Emrah KIZIL/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolcu minibüsünün, taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Silvan- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'a yolcu taşıyan Medeni Özdemir yönetimindeki 21 HA 282 plakalı minibüs, köy yoluna giren Mehmet Şahin'in kullandığı 72 DZ 642 plakalı otomobile çarpıp, devrildi. Kazada, iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılar acil servislerde tedaviye alınırken, otomobilde bulunanların, dün akşam kazada yaşamını yitiren din görevlisi Hüseyin Ekdi'nin Alibey köyündeki taziyesine gittikleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı Yolcu minibüsü, otomobile çarptı: 12 yaralı

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