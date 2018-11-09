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Yolcu minibüsü sürücüsü 1.89 promil alkollü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan yolcu minibüsünün sürücüsü K.A.'nın 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yolcu minibüsü sürücüsü 1.89 promil alkollü çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan yolcu minibüsünün sürücüsü K.A.'nın 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi. K.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında 1002 lira idari para cezası kesildi. Geçen ay Keşan'da, 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu servis minibüsünün sürücüsü Y.O.'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlenmiş, sürücüye 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuştu.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde yaptığı denetimlerde, servis saatleri dışında olan ve içerisinde yolcu bulunmayan şehir içi yolcu minibüsünü durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücü K.A.'nın 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi. K.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 1002 lira idari para cezası uygulandı. Yolcu minibüsü ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.
Keşan'da geçen ay, 14 ilkokul öğrencisinin bulunduğu servis minibüsünün sürücüsü Y.O.'nun 0.77 promil alkollü olduğu belirlenmiş, sürücüye 1453 lira para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuştu.

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