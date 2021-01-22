HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı

Yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı

22.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde yolcu minibüsünün takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Kaza, Erciş-Van yolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi civarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde yolcu minibüsünün takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Erciş-Van yolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi civarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 65 Y 0518 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başlı ekipler ile 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Tokat'ta Alevilere 'haritalı fişleme' iddiasıyla ilgili doktora soruşturma

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama tarihleri!

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Metrobüste yeni dönem! 26 Ocak'ta başlıyor

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu

Husumetlisini öldürüp suçu yaşı küçük yeğenine üstlendirdi, farı yanmayan minibüs ele verdi

Şeytani planı böyle ortaya çıktı! Her şeyi ayarladı ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.