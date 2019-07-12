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Yolcu minibüsü TIR'ın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra yoldan çıkarak sürüklenen minibüste bulunan 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra yoldan çıkarak sürüklenen minibüste bulunan 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30'da, Ardahan Posof karayolunun Hanak ormanı mevkisinde meydana geldi. Ardahan'dan Damal yönüne giden Muharrem Türker yönetimindeki 75 M 0476 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Gökan Gümüşkaya'nın kullandığı 08 AAC 288 plakalı TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra yoldan çıkarak ormanlık alana doğru sürüklendi. Kazada, minibüste can pazarı yaşandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Muharrem Türker ile birlikte 9 yaralıyı, araçtan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne götüruldü. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Emine Çakmak (70), kurtarılamadı.

Öte yandan, kazayı haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Polis hastane önünde güvenlik önlemi almak zorunda kaldı.

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