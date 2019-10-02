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Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu.

Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu. Yaya ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 K 0053 plakalı minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı. Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı

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