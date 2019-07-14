Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı (1)

Haluk ŞENTÜRK/ESPİYE, (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

