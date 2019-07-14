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Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı (4)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 7 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamada ölü sayısı 6 olarak düzeltildiği için iptal ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 7 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamada ölü sayısı 6 olarak düzeltildiği için iptal ediyoruz. Yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur. DHA

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YENİDEN

Haluk ŞENTÜRK/ESPİYE (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak, yaklaşık 75 metreden uçuruma devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericek köyü Karaovacık yayla yolunda meydana geldi. Espiye ilçesinde içerisinde yayladan dönenlerin bulunduğu Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alandan yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, birçok vatandaş güçlükle uçuruma inerek yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştı. Kısa süre sonra ise ekipler olay yerine gelerek kazazedelere müdahale etti.

KAZA YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine güçlükle inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin olay yerinde yaşyamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 75 metreden takla atarak uçuruma yurlanarak demir yığını haline dönüşen minibüste sıkışan yaralılar ise, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımları ile güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ardından yol kenarında belkleyen ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanedelerde yapılan müdeahalelere rağmen yaralılardan 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada ölen yolcuların Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37), Tülay Aşkar (45), Zekiye Yıldız (78) ve Osman Yıldız (79) olduğu açıklandı.

Sürücü Mustafa Ay (43) ile birlikte yolculardan Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61), Fatma Ay'ın (86) tedavilerine ise Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

VALİLİK: 6 ÖLÜ, 5 YARALI

Giresun Valiliği'nden yayladan ödenenlerin bulunduğu minibüsün uçuruma yuvarlanması ile ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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