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Yolcu minibüsünde 2,5 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Yolcu minibüsünde 2,5 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yeniköprü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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