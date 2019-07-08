HABER

Yolcu minibüsünde panik anları

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza öncesi ve anında minibüs içindeki yolcuların yaşadığı panik ise araç içi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Özellikle ayaktaki yolcular savrulmamak için minibüs içindeki sabit parçalara tutunmaya çalıştılar.
Kaza önceki gün Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Bayır Mezarlığı istikametinden gelip şehir merkezine gitmekte olan Osman Yüksel’in kullandığı 07 J 2068 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet Akif Caddesi’nden gelip Remzi Güven Caddesi’ne gitmekte olan Muhammed Etem İnce’nin kullandığı 34 UJ 1931 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Minibüse sağ ön kapıdan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammed Etem İnce ile minibüste yolcu olarak bulunan Gamze Çiçek ve Buse Nur Toprak yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı şehir içi minibüsünün kameralarına yansıdı. Dış kamerada minibüs kavşağa girdiğinde çarpan otomobilin hızla geldiği görülürken, iç kamerada ise minibüste bulunan yolcuların kaza anında ve sonrasında yaşadıkları panik yansıdı.Yolcuların çığlık attığı kaza anında ayaktaki yolcuların ise savrulmamak için araç içindeki sabit parçalar ve birbirlerine tutunmaya çalıştığı da görüldü.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Kestiği kolonun altında kalan inşaat işçisi yaralandıKestiği kolonun altında kalan inşaat işçisi yaralandı
Bursa'da zincirleme kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralıBursa'da zincirleme kaza: Genç Parti İl Başkanı öldü, kızı ile 8 kişi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.