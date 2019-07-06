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Yolcu minibüsüne duvar tipi klima taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Aydın'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse, aracın kliması yetersiz kalınca duvar tipi klima takıldı

Aydın'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse takılan duvar tipi klima görenleri şaşırtıyor.

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsü Kooperatifine bağlı çalışan minibüs sahibi Okan Can ve birlikte çalıştığı Selim Uyar, aşırı sıcaktan dolayı araç klimasının yetersiz kaldığını düşününce minibüse ev tipi klima taktırmaya karar verdi.

Satın aldığı klimayı şoför kısmının üst tarafına monte ettiren şoförler, klimanın motorunu ise aracın sağ tarafındaki bagaj kısmına koydurdu.

Selim Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu, araç klimasının serinletmede yetersiz kaldığını belirterek, "Tereddüt ediyorduk acaba olur mu diye. Sonra taktırmaya karar verdik. Çok fazla faydalı olduğunu gördük. Müşterilerimiz de çok memnun. Görenler çok şaşırıyor." dedi.

Yolculardan Gülşah Bayram ise klimayı ilk gördüğünde ne olduğunu anlamaya çalıştığını dile getirerek "Böyle bir şeyi ilk defa gördüm ve çok şaşırdım. Genelde evlerde oluyor. Herhalde Türkiye'de bir ilktir." diye konuştu.

Necla Güzel de "Çok şaşırdım. Önce suyu nereye akıyor diye merak ettim ama onun da çaresini bulmuşlar. Bizim için de çok iyi oldu. Çünkü Aydın sıcağı çok fazla ve çekilmez. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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klima Şehir Içi

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