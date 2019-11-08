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Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ.

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş’un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

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