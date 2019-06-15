Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada Yaşar Karahan (50) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir Karayolu'nun 50'nci kilometresindeki Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Aykut Karahan'ın(27) kullandığı 03 SK 448 plakalı otomobil ile Güney Köyü'nden Afyonkarahisar kent merkezine yolcu taşıyan Arif Yıldız'ın(43) kullandığı 03 RJ 144 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Yaşar Karahan yaşamını yitirirken, sürücü Aykut Karahan ile Mustafa Karakoç(28), Hüseyin Ak (20) ve Hüseyin Karakuş(18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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