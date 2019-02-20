HABER

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

BOSTANCI-Adalar seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu.

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BOSTANCI-Adalar seferini yapan "Affet" adlı yolcu motoru Kaşık Adası önlerinde yoğun sisi nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine sek edilen ekipler tarafından bütün yolcular tahliye edildi.
İstanbul Valiliği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre;
Bostancı-Adalar seferini yapan “AFFETö isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

(FOTOĞRAF)

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildiYolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Karapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştuKarapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
Üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede bakanlık inceleme başlattı (2)Üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede bakanlık inceleme başlattı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Denizde panik! Yolcu motoru karaya oturdu

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.