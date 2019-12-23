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Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Yolcu motorunun şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlandığı anlar kamerada

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizde seyir halinde olan yolcu motoru şiddetli lodos nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli lodosun etkisini gösterdiği anlarda denizde seyir halinde olan yolcu motoru, fırtınanın etkisiyle güçlükle ilerleyebildi. Şiddetli lodosun yanı sıra denizdeki dalgaların da yolcu motorunun ilerlemesini güçleştirdiği görüldü.
Şiddetli lodosun yolu motorunun ilerlemesini zorlaştırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolcu motoru şiddetli lodosa rağmen denizde ilerliyor.

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