Yolcu, otobüs şoförüne beddua etti! Polis müdahale etmek zorunda kaldı

Bursa'dan Ankara’ya seyahat eden Necla P.(36) ile otobüs şoförünün dinlediği müzik nedeniyle aralarında tartışma yaşandı. Müziğin sesini kısmasını isteyen kadın yolcu ile şoför arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri, araya girdi. Şoför, otobüsü polis aracının yanına park ederek kadın yolcudan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, Necla P.’yi sakinleştirmesinden sonra ancak otobüs yoluna devam edebildi.

ŞOFÖRE BEDDUA ETTİ

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinden Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Zafer Ç. yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 numaralı koltukta oturan yolcu Necla P., şoförün arkasındaki boş koltuğa geçti. Yolculuk sırasında kadın yolcu, şoföre müziğin sesini kısmasını isteyerek tepki gösterdi. Şoför müziğin sesini kıstıktan sonra da kadın yolcu tepki göstermeye devam etti. Necla P.’nin bir diğer kadın yolcuya ‘İnşallah otobüsün ön camı patlar ve yüzün paramparça olur’ demesi üzerine tartışmaya diğer yolcular da karıştı. Bunun üzerine otobüs şoförü, Zafer Ç., İnegöl ilçesindeki yolcu terminaline otobüsü çekip durumu polis ekiplerine bildirdi.