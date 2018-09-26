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Yolcu otobüslerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) otobüslerden yolcuların dizüstü bilgisayarlarını ve cep telefonlarını çalan E.G., güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.

Yolcu otobüslerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) otobüslerden yolcuların dizüstü bilgisayarlarını ve cep telefonlarını çalan E.G., güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı. E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AŞTİ'de Ağustos ayında terminaldeki mescitten ve özellikle hareket etmek üzere olan otobüslerden çok sayıda eşya çalındı. Olayla ilgil çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. AŞTİ'de 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 harici bellek ve Beypazarı ilçesinde 1 otomobilden 2 altın bilezik çaldığı belirlenen E.G., yine hırsızlık için geldiği terminalde keşif yaparken gözaltına alındı.
6 hırsızlık olayının faili olan, mağdurları 20 bin TL zarara uğratan E.G.'nin, uyuşturucu temin etmek için hırsızlık yaptığı, çaldığı bilezikleri kuyumcuya, diğer malzemelerin bir kısmını ise değerinin altında M.S.'ye sattığı saptandı. Aldığı çalıntı eşyaları piyasaya süren M.S. de gözaltına alınıdı. M.S.'de bulunan çalıntı bir dizüstü bilgisayar sahibine teslim edildi.
12 suç kaydı olduğu belirlenen E.G. ve 7 suç kaydı olduğu belirlenen M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. ise serbest bırakıldı.

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Yolcu otobüslerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandıYolcu otobüslerinden hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

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