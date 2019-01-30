Yolcu otobüslerinin camlarını havalı tüfekle kıran 2 kişi yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 5 ayrı olayda yolcu otobüslerinin camlarını havalı tüfekle kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde son 3 ay içinde Şehirlerarası Otobüs firmalarına ait park halindeki 5 ayrı otobüsün havalı tüfek ve atılan sert cisimle kırılması sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Görgü tanıklarıyla görüşen ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otobüslerin camlarını kıran cismin bir otomobilden atıldığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, E.S. ve Ç.S. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkartıldıkları Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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