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Yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda, içinde 50 yolcu bulunan otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda, içinde 50 yolcu bulunan otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoförün durumu fark edip, otobüsü durdurması ve yolcuların hızla araçtan inmesiyle yangında can kaybı yaşanmadı.
Olay, saat 05.45 sıralarında TEM'in Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan İstanbul'a giden Sabri Çolak yönetimindeki 34 FA 7999 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcu hızla araçtan indirildi. Daha sonra otobüs alev alev yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.
Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yolcular, aynı firmaya ait başka otobüsle gidecekleri yere götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yolcu otobüsü alev alev yandıYolcu otobüsü alev alev yandıYolcu otobüsü alev alev yandıYolcu otobüsü alev alev yandı

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