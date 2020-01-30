Yolcu otobüsü alev alev yandı

Mithat ABAKAN/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü, aniden alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesinin ardından yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya D-400 Karayolu'nda, dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Alanya'ya giden Metro Turizm'e ait 67 LU 550 plakalı yolcu otobüsü, Okurcalar mevkisine geldiği sırada termostatlı çay servisinin bulunduğu bölümden alev aldı. Otobüs şoförü, yolcuların dumanı fark edip, bilgi vermesi üzerine hemen aracı durdurdu. Yolcuları tahliye edip, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otobüste büyük hasar meydana geldi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Alanya'ya gönderildi.

Yangın yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcularının tahliyesi ile alevler ve söndürme çalışmaları yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

