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Yolcu otobüsü alev alev yandı! Demir yığınına döndü...

07.01.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda boş olan otobüsün yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı! Demir yığınına döndü...

Olay, saat 18.30 sıralarında, Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. İçinde yolcunun bulunmadığı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu.

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Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangın sonrası otobüs demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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yangın yolcu otobüsü

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