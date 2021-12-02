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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

02.12.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmında yangın çıkan araç, kısa sürede alev topuna döndü. Sürücünün yolun sağına park ettiği araca müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı. Yangından yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Olay, gece saatleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında meydana geldi. Mersin-Batman seferini yapan Faysal Ş. yönetimindeki 07 AIM 803 yolcu otobüsü seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına çekerek, yolcuları tahliye etti.

OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Motor kısmında başlayıp, hızla tüm otobüsü saran yangında otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangının ardından otobüs, kullanılmaz hale geldi. Şans esiri yara almadan kurtulan yolcular ise otobüs firmasının temin ettiği başka bir otobüs ile götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DHA

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