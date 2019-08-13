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Yolcu otobüsü arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

Sivas’tan İstanbul istikametine yolcu taşıyan otobüs arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü.

Sivas’tan İstanbul istikametine yolcu taşıyan otobüs arıza yapınca 300 kilometrelik yol 15 saat sürdü. Otobüs daha fazla ilerleyemeyince yolcular 8 saattir yolda mahsur kaldı.
Sivas’tan saat 21.30’da İstanbul’a gitmek için hareket eden yolcu otobüsünün motoru hararet yapınca 300 kilometrelik yolu motora su takviyesi yaparak 15 saatte gitti. Otobüsün motorundan duman çıkmaya başlayınca yolcular Kırıkkale-Ankara karayolunun 35. kilometresindeki tır bekleme alanında inmek zorunda kaldı. Yaklaşık 8 saattir yolda mahsur kalan yolcular, turizm şirketinden yeni otobüsün gelmesini bekliyor.

"Su koya koya 300 kilometrelik yolu 15 saatte gittik"
Dün akşam 21.30’da otobüse bindiklerini ve Sivas’ı yaklaşık 100 kilometre geçtikten sonra otobüsün arızalandığını belirten Ufuk Helvacı, "Şoför otobüse su koya koya yaklaşık 300 kilometrelik yolu 15 saatte getirdi. Düzelir diye bekledik ama araç düzelmedi. Kırıkkale’ye geldiğimizde motor duman çıkarmaya başladı. Yanmayalım diye kenara çektik. Bütün yolcuları dışarı çıkardık. Yaklaşık 7-8 saattir Kırıkkale’nin mahrumiyet bölgesinde kaldık. Ne tuvalet ne de bir ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz" dedi.

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