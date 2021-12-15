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  4. Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldü

15.12.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te sollama yapan TIR'ın dorsesinin çarptığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Faciadan kıl payı dönülen ve büyük panik ile korku yaşayan yolcular ise başka araçla yollarına devam etti.

Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldü

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Eskipazar karayolunda meydana geldi. B.Ö. idaresindeki TIR sollama yaptığı sırada dorsesi ile aynı istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki yolcu dolu otobüse çarptı.

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YOLCULAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kontrolden çıkan otobüs orta bariyerlere çarparak durabilirken, şans eseri yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası büyük panik yaşayan yolcular ise otobüsten inerek gelen başka bir otobüs ile yollarına devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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