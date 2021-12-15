Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı! Faciadan dönüldü

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Eskipazar karayolunda meydana geldi. B.Ö. idaresindeki TIR sollama yaptığı sırada dorsesi ile aynı istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki yolcu dolu otobüse çarptı.

YOLCULAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kontrolden çıkan otobüs orta bariyerlere çarparak durabilirken, şans eseri yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası büyük panik yaşayan yolcular ise otobüsten inerek gelen başka bir otobüs ile yollarına devam etti. (İHA)



