Yolcu otobüsü bir anda alev alıp küle döndü! 41 yolcu tahliye edildi... Otoyolda can pazarı

Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan K.A. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yolcuların hızlı bir şekilde inmesiyle birlikte otobüs alev topuna döndü. Kısa sürede otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTLUK ALANA DA SIÇRADI

Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

41 yolcu akan trafikte yol kenarında otobüslerinin yanışını izledi. Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi. Otobüs şoförünün hüzünlü bekleyişi ise yürekleri dağladı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır