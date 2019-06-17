HABER

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 22:24 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi.

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sularında Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine giden E.F.E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrildi. Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)
Boynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattıBoynundaki kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.