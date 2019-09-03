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Yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

ANKARA’da, yolcu otobüsünün devrilen TIR’a çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, yolcu otobüsünün devrilen TIR’a çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı. TIR'dan yola saçılan su şişelerinden birine basarak düşen hamile kadın yolcu da hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nda kent merkezine 30 kilometre mesafede meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 E 9993 plakalı su şişesi yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Bu sırada İstanbul- Çorum seferini yapan 37 LJ 257 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de TIR’a çarptı. Kazada TIR şoförü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR şoförüne ayakta müdahele etti. Kaza sonrası otobüsten inen hamile kadın ise TIR’dan saçılan su şişelerinden birine basarak yere düştü. Sedyeyle ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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