Yolcu otobüsü gişelere çarptı! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi: 3'ü ağır 16 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi gişelerinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHELE EDİLDİ

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dörtyol ilçesi otoban gişelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dörtyol gişelerindeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale ederken ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardındın çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





