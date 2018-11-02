HABER

Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

İBRAHİM TATLISES'İN YAKINLARIYMIŞ Kangal ilçesindeki kazada hafif ticari araç içerisinde yaşamını yitiren kardeşler Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu'nun türkücü İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

İBRAHİM TATLISES'İN YAKINLARIYMIŞ
Kangal ilçesindeki kazada hafif ticari araç içerisinde yaşamını yitiren kardeşler Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu'nun türkücü İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun (20), Şanlıurfa'dan vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmek üzere yakınları ile yola çıktığı belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavileri devam eden yaralılardan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu, genel cerrahi servisinde ameliyata alınacak. Yaralılardan Nesra Rızvanoğlu'nun (40) ortopedi servisinde, Muhammet Yusuf Rızvanoğlu'nun ise pediatri yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Kazada yaralanan otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kangal Devlet Hastanesi morgunda bulunan cenazelerin ise otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Göç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’ndeGöç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’nde
Radardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdıRadardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.