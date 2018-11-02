Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

İBRAHİM TATLISES'İN YAKINLARIYMIŞ
Kangal ilçesindeki kazada hafif ticari araç içerisinde yaşamını yitiren kardeşler Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu'nun türkücü İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun (20), Şanlıurfa'dan vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya gitmek üzere yakınları ile yola çıktığı belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavileri devam eden yaralılardan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu, genel cerrahi servisinde ameliyata alınacak. Yaralılardan Nesra Rızvanoğlu'nun (40) ortopedi servisinde, Muhammet Yusuf Rızvanoğlu'nun ise pediatri yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Kazada yaralanan otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kangal Devlet Hastanesi morgunda bulunan cenazelerin ise otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
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