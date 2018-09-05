Yolcu otobüsü hareket halinde alev alarak yandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, D-400 Karayolu üzerinden ilerleyen yolcu otobüsü alev alarak yandı. Büyük paniğe neden olan yangın, yolcular tarafından saniye saniye görüntülendi.
D-400 Karayolu üzerinden Mersin istikametine giden, plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motoru, Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi yakınlarında aniden alev aldı. Yolcular ve otobüs çalışanları panikle araçtan dışarı çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum