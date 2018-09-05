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Yolcu otobüsü hareket halinde alev alarak yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de, D-400 Karayolu üzerinden ilerleyen yolcu otobüsü alev alarak yandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, D-400 Karayolu üzerinden ilerleyen yolcu otobüsü alev alarak yandı. Büyük paniğe neden olan yangın, yolcular tarafından saniye saniye görüntülendi.

D-400 Karayolu üzerinden Mersin istikametine giden, plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motoru, Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi yakınlarında aniden alev aldı. Yolcular ve otobüs çalışanları panikle araçtan dışarı çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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