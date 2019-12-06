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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 07:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile eşi Gülten Gök (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile eşi Gülten Gök (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle tek şeritli olan ve kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Kayseri istikametine seyir halinde olan Deniz Gök yönetimindeki 40 BF 405 plakalı otomobil ile Malatya istikametine giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı Metro Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Deniz ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki yaralı Ali Kangal ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Deniz ve Gülten çiftinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YOLCULAR 3 SAAT İKİNCİ OTOBÜSÜ BEKLEDİ

Kazanın ardından otobüsteki 40 yolcu ise olay yerinde yaklaşık 3 saat kendilerini götürecek ikinci otobüsü bekledi. Soğuk hava nedeniyle kaza yapan otobüste beklerken zor anlar yaşadıklarını belirten yolculardan biri, "3 saat önce bizleri aradılar, araçtan inmeyin dediler. Araç henüz gelmedi, küçük çocuklar var. Donmak üzereyiz. Ölen 2 kişinin dışında otobüste bulunan 40 kişi de ölmek üzeredir" diye tepke gösterdi. Yaklaşık 3 saat sonra kaza yerine firma tarafından gönderilen yeni otobüs yolcuları alarak, gidecekleri şehirlere gitmek üzere yola çıktı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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