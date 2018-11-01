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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 22:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Rasim Toksoy (62), hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Rasim Toksoy (62), hayatını kaybetti. Otobüste ise yaralanan olmadı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Kösedağı firmasına ait Metin Akın yönetimindeki 46 EU 266 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Rasim Toksoy'un yönetimindeki 58 FU 816 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Rasim Toksoy, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otobüste ise yaralanan olmadı. Toksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldüYolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldüYolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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