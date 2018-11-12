HABER

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 01:40 | Son Güncelleme

ADANA’nın merkez Seyhan ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpıştıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Umut Barlık, yaralandı.

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’nın merkez Seyhan ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpıştıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Umut Barlık, yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Umut Barlık yönetimindeki 01 AV 430 plakalı otomobil, Abdullah Naci Özdemir yönetimindeki 01 ANC 01 plakalı Özlem Adana firmasına ait yolcu otobüsü ile kavşakta çarpıştı. Otomobili önüne alarak sürükleyen otobüs, yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Barlık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Osmaniye’den Adana’ya gelen ve buradan da Ankara’ya gideceği öğrenilen otobüsün yolcuları, firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıYolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandıYolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

PARTNERYorulmak nedir bilmiyor!Yorulmak nedir bilmiyor!
Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldüSırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü
Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.