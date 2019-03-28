YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 18 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana- Gaziantep yolu Nurdağı tüneller mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Seç Turizm'e ait 27 BMR 98 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen, 33 PNG 81 plakalı buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 17 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otobüs ve kamyon

- Kazada yaralanan yolcular

- Yolculara müdahale eden sağlık görevlileri

- Olay yerindeki güvenlik güçleri

- Görgü tanığının konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER- NURDAĞI-GAZİANTEP-DHA)

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