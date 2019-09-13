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Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yolcu otobüsü ile römorkunda karpuz yüklü traktör çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yolcu otobüsü ile römorkunda karpuz yüklü traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu’ya geldiği öğrenilen Bülent Dikmen idaresindeki 41 BU 901 plakalı yolcu otobüsü, Araç ilçesi Sarpun köyü mevkisine geldiği sırada Recai Mece yönetimindeki 37 AH 926 plakalı römorkunda karpuz yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada yolcu otobüsünün muavini Metehan Yavuz ile traktör sürücüsü Recai Mece yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kaza sonrası otobüsteki yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle Kastamonu’ya getirildi.

Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör çarpıştı: 2 yaralı

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