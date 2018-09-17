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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaraladı.

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaraladı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Ankara yolu üzerindeki Direkli- Bedirli kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Mehmet A. yönetimindeki 60 AAP 084 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Veli Dutar'ın kullandığı 38 BJ 247 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Veli Dutar ile otomobildeki Mehmet Dutar, hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Akdağ (78) ve otobüsteki Gülhan (52) ile Şükran Polat (43) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Veli ve Mehmet Dutar'ın cansız bedenleri ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Sivas- Ankara yolu, bir süre trafiğe kapandıktan sonra çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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