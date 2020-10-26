HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi.

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Özdemir Caddesi üzerinde seyreden T.Y. idaresindeki Ford marka 58 DV 945 plakalı otomobil ile Şehit Melih Çimen Caddesi üzerinde seyreden M.Ö. idaresindeki 58 TF 707 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.Y. ve Ç.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların ağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Dikkat çeken açıklamaErdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Dikkat çeken açıklama
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Dikkat çeken açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.