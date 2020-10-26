Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eğriköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Özdemir Caddesi üzerinde seyreden T.Y. idaresindeki Ford marka 58 DV 945 plakalı otomobil ile Şehit Melih Çimen Caddesi üzerinde seyreden M.Ö. idaresindeki 58 TF 707 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ş.Y. ve Ç.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların ağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

