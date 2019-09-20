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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Erzurum-Aşkale karayolunda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G.

Erzurum-Aşkale karayolunda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresinde ki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı.
Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı
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