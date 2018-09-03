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Yolcu otobüsü ile tır ile çarpıştı: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Samsun-Ankara karayolunda, Samsun yönüne giden Şener Albayrak'ın (54) kullandığı 54 KS 381 plakalı yolcu otobüsü, Yenice mevkisinde, aynı yönde seyreden Bünyamin Altıntop (45) yönetimindeki demir boru yüklü 06 AP 1773 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza sonucu araçta sıkışan otobüsün muavini Ferhat Can Yüksel, itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yüksel ile yaralanan yolcular Emine Nalbant, İlknur Varilci, Eren Varilci, Ayser Yalduz, Cemal Yalduz, Ayla Yalduz, Mustafa Akpınar, Nejla Öztopaloğlu, Hüseyin Torun ve Özer Dol ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan muavin Ferhat Can Yüksel burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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11 yaralı Havza Kaza OTOBÜS yolcu

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