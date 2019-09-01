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Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü turist 13 kişi yaralandı.

Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü turist 13 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D400 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı tur otobüsü çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 4 turist ile birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

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