HABER

Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayramda piyasaya sürmek için yolcu otobüsünde bavulla getirdikleri bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüheliden 2'si tutuklandı.

Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklama

Mehmet Can MERAL/ BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayramda piyasaya sürmek için yolcu otobüsünde bavulla getirdikleri bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüheliden 2'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan Bodrum'a bayramda piyasaya sürmek amacıyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. 8 Ağustos Perşembe günü otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünden inen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada toplam 200 gram uyuşturucu madde skunk, 50 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap ecstasy ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B.Y. ve F.G., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Bayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralıBayram tatilinin 2'nci gününde kaza bilançosu: 21 ölü, 171 yaralı
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladıTeslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.