HABER
  4. Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2’si ağır 6 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 2’si ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 04:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki bir yolcu otobüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

Bilecik’te seyir halindeki bir yolcu otobüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul’dan Antalya’ya seyir halindeki Murat Kurnaz yönetimindeki bir yolcu firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Bilecik-Bozüyük karayolu Şelale rampalarında önünde aynı istikamette seyreden Ersin Yılmaz yönetimindeki 49 DC 697 plakalı hafriyat taşıyan kamyona arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü muavini Veysel Y. yolculardan Kadriye B. D., Fatma Ç., Nazlı E., Fayza D. ve Leyla B. yaralandı. Yaralılardan Veysel Y. ile Kadriye B. olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Y. ile Leyla B.’un durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde çok sayıda yolcuya da ayakta tedavi yaptı.
“Birden vurdu”
Kamyon sürücüsü Ersin Yılmaz, seyir halindeyken bir ses geldiğini söyleyerek, aşağı indiğinde otobüsün arkadan kendisine çarptığı anlattı.
Öte yandan 25’e yakın yolcu kaza yapan yolcu firmasına ait otobüslerle bindirilerek, kaza yerine 15 kilometre uzaklıktaki Bozüyük Otogarı’na gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri bu sürede üşüyen yolcuları ekip otolarına alarak, ısınmalarını sağladılar. Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, yolcular Bozüyük’ten gidecekleri yere gitmek için başka bir otobüse bindirilerek gönderildi.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Bağcılar’da alkollü sürücü park halindeki motosikleti ezdiBağcılar’da alkollü sürücü park halindeki motosikleti ezdi
Samsun’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıSamsun’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

Kartal'ı kaptanı Atiba uçurdu

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik-Eskişehir yolunda otobüs kamyon ile çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Yaralılar var

İzmir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Feci kaza! Araçta sıkışarak hayatını kaybetti

4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

Hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandı

Bursa'da feci kaza! Minibüs TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TIR'a çarpan minibüs bu hale geldi: 2 ölü!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.