Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 25 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada muavin Kadir Dağ (23) yaşamını yitirirken, otobüs şoförü dahil 25 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Banaz'ın Büyükoturak köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan Ankara yönüne giden Hüseyin Eser yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 16 ABP 129 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 VP 802 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, muavin Kadir Dağ yaşamını yitirirken, otobüs şoförü Hüseyin Eser ve 24 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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